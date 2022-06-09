Dev lige gidiyor! "Beşiktaş'a transfer olmayacağım" diyen Burak Yılmaz'ın yeni rotası belli oldu - Haberler

Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile yolları ayırdıktan sonra adı sık sık Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün kendisiyle ilgili bir tasarrufunun olmadığını belirterek Kara Kartal'a transfer olmayacağını açıklamıştı. Deneyimli futbolcunun yeni rotası netleşmeye başladı.

"TÜRKİYE'DEN HİÇBİR TAKIMLA GÖRÜŞMEM OLMADI"

Türkiye'den herhangi bir tekli almadığını belirten Burak Yılmaz yaptığı açıklamada, "Bir gün Beşiktaş'ı arıyorum, bir gün olası Galatasaray sportif direktörünü arıyorum… Beşiktaş ve Galatasaray'la hiçbir görüşmem olmadı. Türkiye'den hiçbir takımla görüşmedim. Avrupa'dan teklifler alıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

FIORENTINA İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Fanatik'te yer alan habere göre, Tecrübeli golcünün yeni durağının neresi olacağı merak edilirken İtalya'nın Fiorentina takımıyla transfer görüşmelerine başladığı kaydedildi. Serie A ekibinin 36 yaşındaki Burak'ı kadrosuna katmak için teklif yaptığı ve taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Anlaşma sağlanması halinde Burak, Avrupa'daki ikinci deneyimini bu kez İtalya'da yaşamış olacak.

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