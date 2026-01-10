Haberler

Dev finale damga vuran pozisyon

Süper Kupa finalinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 4. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Fenerbahçeli futbolcular, topun Lemina'dan sekmesi sonrası elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Duran'ın şutunu kaleci Günay kornere çeldi. Bu durum hem sahada hem de tribünlerde tepki çekti.

  • Süper Kupa finalinin 4. dakikasında Fenerbahçe atağında topun Lemina'dan sekmesi sonrası Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulundu.
  • Hakem penaltı itirazını kabul etmedi ve oyunu devam ettirdi.
  • Pozisyonun devamında Galatasaray kalecisi Günay, Duran'ın şutunu kornere çeldi.

Süper Kupa finalinde Galatasaray– Fenerbahçe derbisinin henüz 4. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

4. DAKİKADA CEZA SAHASINDA PENALTI BEKLENTİSİ

Karşılaşmanın 4. dakikasında Fenerbahçe atağında Kerem, sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve şut açısı aradı. Bu sırada top savunmadan döndü.

Dönen topun ardından yaşanan karambolde topun Lemina'dan sekmesi sonrası Fenerbahçeli oyuncular, elle oynama iddiasıyla hakeme penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem düdüğünü çalmadı ve oyunun sürmesini istedi.

DURAN VURDU, GÜNAY KORNERE ÇELDİ

Pozisyonun devamında topu kontrol eden Duran, sol çaprazdan uzak köşeye doğru şutunu gönderdi. Galatasaray kalecisi Günay, tehlikeyi önleyerek topu kornere çeldi.

TRİBÜNLERDE TEPKİ, SAHADA İTİRAZ

Hakemin oyunu devam ettirmesi sonrası Fenerbahçe cephesinde itirazlar sürerken, tribünlerden de karara yönelik tepkiler yükseldi. Tartışmalı an, sosyal medyada da kısa sürede gündeme oturdu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

baba bunun açıklaması yok yok yakınmış yok kendi arakadaşondan gelmiş buz gibi penaltısı yediler fenerin ee bu gs yi yenemesainki hakemleride yenmen lazım başka çare yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

penaltı diyenler gidin bulaşık yıkayın .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

