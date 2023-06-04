Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

Süper Lig'in bu sezonki son derbisi olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. Bu akşam saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi ise Abdülkadir Bitigen olarak açıklanmıştı.