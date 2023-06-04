Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu
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Süper Lig'in bu sezonki son derbisi olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. Bu akşam saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi ise Abdülkadir Bitigen olarak açıklanmıştı.
Spor Toto Süper Lig'de merakla beklenen Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı.
VAR'A ALPER ULUSOY ATANDI
Geçtiğimiz hafta Ankara deplasmanında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi mücadelesinin Video Asistan Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.
MAÇIN ORTA HAKEMİ BİTİGEN OLDU
TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının hakemi olarak Abdülkadir Bitigen'i açıklamıştı. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Sizce #Galatasaray - #Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? #GSvFB— Haberler.com (@Haberler) June 4, 2023