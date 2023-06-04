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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

Spor Haberleri

Süper Lig'in bu sezonki son derbisi olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. Bu akşam saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi ise Abdülkadir Bitigen olarak açıklanmıştı.

Spor Toto Süper Lig'de merakla beklenen Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı.

VAR'A ALPER ULUSOY ATANDI

Geçtiğimiz hafta Ankara deplasmanında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi mücadelesinin Video Asistan Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Dev debinin VAR hakemi belli oldu

MAÇIN ORTA HAKEMİ BİTİGEN OLDU

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının hakemi olarak Abdülkadir Bitigen'i açıklamıştı. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Alper Ulusoy Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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