Dev çalım! Galatasaray'a yakın olan Burak Yılmaz'a sürpriz telefon - Haberler

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Dev çalım! Galatasaray'a yakın olan Burak Yılmaz'a sürpriz telefon

Spor
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Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos'un, Lille'den tanıdığı Burak Yılmaz'la prensipte anlaşmaya vardığı konuşulurken Beşiktaş'tan atak geldi. Asbaşkan Emre Kocadağ, Burak'a, "Yuvana dön" çağrısı yaptı.

Beşiktaş'ta gündem Burak Yılmaz. Bu sezon gol hattında çok sorun yaşayan Kara Kartal, yeni oluşturacağı gol hattında Burak Yılmaz'ı lider yapmak istiyor. Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, 36 yaşındaki golcüyle görüştü.

Dev çalım! Galatasaray'a yakın olan Burak Yılmaz'a sürpriz telefon

"YUVANA GEL"

Sözcü'nün haberine göre Emre Kocadağ, Fransız ekibini geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz'a, "Hayalini gerçekleştirdin. Şimdi yuvana dönme zamanı. Gel, futbolu Beşiktaş'ta bırak. Takıma şampiyonluk yolunda ağabeylik yap" dedi.

GALATASARAY VE MLS TAKİBİ

Galatasaray'da Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos'un Lille'den tanıdığı tecrübeli golcüyle anlaşmaya vardığı yazılmıştı. ABD'nin zengin takımları da Burak'a ağ atmış durumda. Tecrübeli forvetin vereceği karar merak konusu oldu.

Spor

A Milli Futbol Takımı, Burak Yılmaz, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

sadece kadir:

AMAN GS YE GELMESİN DE KİME GİDERSE GİTSİN. YAŞLI ADAMI GS NE YAPACAK. İSTEMİYORUZ.

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