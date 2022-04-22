Dev çalım! Galatasaray'a yakın olan Burak Yılmaz'a sürpriz telefon

Beşiktaş'ta gündem Burak Yılmaz. Bu sezon gol hattında çok sorun yaşayan Kara Kartal, yeni oluşturacağı gol hattında Burak Yılmaz'ı lider yapmak istiyor. Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, 36 yaşındaki golcüyle görüştü.

"YUVANA GEL"

Sözcü'nün haberine göre Emre Kocadağ, Fransız ekibini geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz'a, "Hayalini gerçekleştirdin. Şimdi yuvana dönme zamanı. Gel, futbolu Beşiktaş'ta bırak. Takıma şampiyonluk yolunda ağabeylik yap" dedi.

GALATASARAY VE MLS TAKİBİ

Galatasaray'da Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos'un Lille'den tanıdığı tecrübeli golcüyle anlaşmaya vardığı yazılmıştı. ABD'nin zengin takımları da Burak'a ağ atmış durumda. Tecrübeli forvetin vereceği karar merak konusu oldu.

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