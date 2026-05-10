Dev bir bütçe ayrıldı! Zeynel Abidin Nasıroğlu'ndan Batman taraftarına transfer müjdesi

Şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'da Dernek Başkanı Zeynel Abidin Nasıroğlu, gelecek sezona dair önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezondaki bütçelerinin 350 milyon lira olacağını ifade eden Nasıroğlu, ''Takımda kalacak oyuncularla görüşmeler sürüyor. Ancak yeni sezonda yaklaşık 18 ile 21 arasında transfer yapmayı planlıyoruz. Hocamızla birlikte doğru kadroyu oluşturacağız'' diyerek taraftarlarına müjdeyi verdi.

TFF 2. Lig’de gösterdiği başarılı performansla 24 yıl aradan sonra Trendyol 1. Lig’e yükselen Batman Petrolspor, şampiyonluğu taraftarlarıyla birlikte kutladı. Batman Petrolspor'da Dernek Başkanı Zeynel Abidin Nasıroğlu, kupa töreninde açıklamalarda bulunarak taraftarlarına seslendi. 

YENİ SEZON BÜTÇEMİZ 300 İLE 350 MİLYON TL ARASINDA''

1. Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini açıklayan Zeynel Abidin Nasıroğlu, ''Yeni sezon bütçemiz 300 ile 350 milyon TL arasında olacak. Bu lig ciddi bir organizasyon istiyor. Biz de buna göre hazırlık yapıyoruz. Şampiyonluk gelirse buna hayır demeyiz ancak önceliğimiz sağlam bir yapı kurmak.'' dedi.

''18 İLA 21 ARASINDA TRANSFER YAPMAYI PLANLIYORUZ''

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak istediklerini ifade eden Nasıroğlu, ''Takımda kalacak oyuncularla görüşmeler sürüyor. Ancak yeni sezonda yaklaşık 18 ile 21 arasında transfer yapmayı planlıyoruz. Hocamızla birlikte doğru kadroyu oluşturacağız” ifadelerini kullandı. 

BU ŞAMPİYONLUKTA DUALARIN PAYI BÜYÜK''

Zeynel Abidin Nasıroğlu, 24 yıl aradan sonra 1. Lig'e çıkmalarında edilen duaların önemine de dikkat çekerek “Bu kupanın yüzde 50-60’ı dualardır. Başta annem olmak üzere ailemin, taraftarımızın ve basın mensuplarının desteğini her zaman yanımızda hissettik. Herkese teşekkür ediyorum.'' şeklinde konuştu. 

