Derbiyi yönetecek hakemi günler öncesinden tahmin etti

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Süper Lig'de pazartesi günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacağı derbiye Yasin Kol atandı.

Bu gelişme sonrası eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Çulcu'nun günler önceki sözleri de yeniden gündem oldu.

"MHK FALAN HİKAYE" DEMİŞTİ

Çulcu, günler önce "MHK falan hikaye, atamayı onların üzerindeki irade yapacak" demişti. Çulcu, derbinin hakemi olarak Yasin Kol'un atanmasını beklediğini belirterek, "Yasin Kol'u bu maç için bekliyorum. Zaten bu sene kendisini FIFA yapacaklar. Şu anda FIFA kokartlı hakemlerimize baktığında hangisini bu maça verebilirsin?" demişti.