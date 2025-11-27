Haberler

Derbiyi yönetecek hakemi günler öncesinden tahmin etti

Derbiyi yönetecek hakemi günler öncesinden tahmin etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1 Aralık Pazartesi oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine hakem Yasin Kol'un atanmasının ardından MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu'nun 3 gün önceki açıklamaları yeniden gündem oldu. Hakem Kol'un atanacağını belirten Çulcu, "MHK'nin üzerindeki bir irade bu maça kimi istiyorsa onu atayacak" demişti.

  • Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Lig derbisini Yasin Kol yönetecek.
  • Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Çulcu, günler önce Yasin Kol'un bu derbiye atanacağını tahmin etmişti.
  • Mustafa Çulcu, Yasin Kol'un bu sezon FIFA kokartı alacağını belirtmişti.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Süper Lig'de pazartesi günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacağı derbiye Yasin Kol atandı.

Bu gelişme sonrası eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Çulcu'nun günler önceki sözleri de yeniden gündem oldu.

"MHK FALAN HİKAYE" DEMİŞTİ

Çulcu, günler önce "MHK falan hikaye, atamayı onların üzerindeki irade yapacak" demişti. Çulcu, derbinin hakemi olarak Yasin Kol'un atanmasını beklediğini belirterek, "Yasin Kol'u bu maç için bekliyorum. Zaten bu sene kendisini FIFA yapacaklar. Şu anda FIFA kokartlı hakemlerimize baktığında hangisini bu maça verebilirsin?" demişti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Teneffüste yediği yiyecek sonu oldu! Küçük Ahmet'e kahreden veda
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç

TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Görüntü maalesef Türkiye'den! Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın

Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.