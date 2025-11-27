Derbiyi yönetecek hakemi günler öncesinden tahmin etti
1 Aralık Pazartesi oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine hakem Yasin Kol'un atanmasının ardından MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu'nun 3 gün önceki açıklamaları yeniden gündem oldu. Hakem Kol'un atanacağını belirten Çulcu, "MHK'nin üzerindeki bir irade bu maça kimi istiyorsa onu atayacak" demişti.
- Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Lig derbisini Yasin Kol yönetecek.
- Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Çulcu, günler önce Yasin Kol'un bu derbiye atanacağını tahmin etmişti.
- Mustafa Çulcu, Yasin Kol'un bu sezon FIFA kokartı alacağını belirtmişti.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Süper Lig'de pazartesi günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacağı derbiye Yasin Kol atandı.
Bu gelişme sonrası eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Çulcu'nun günler önceki sözleri de yeniden gündem oldu.
"MHK FALAN HİKAYE" DEMİŞTİ
Çulcu, günler önce "MHK falan hikaye, atamayı onların üzerindeki irade yapacak" demişti. Çulcu, derbinin hakemi olarak Yasin Kol'un atanmasını beklediğini belirterek, "Yasin Kol'u bu maç için bekliyorum. Zaten bu sene kendisini FIFA yapacaklar. Şu anda FIFA kokartlı hakemlerimize baktığında hangisini bu maça verebilirsin?" demişti.