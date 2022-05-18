Derbiyi kazanan Galatasaray'dan olay paylaşım! Seçilen şarkı Fenerbahçelileri çıldırtacak - Haberler

U19 Gelişim Ligi 24. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'dan manidar bir paylaşım geldi.

PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI

Galatasaray Futbol Akademisi resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. "Ararım sorarım" şarkısının arka planda çaldığı videoda Ülker Stadı ve Kadıköy'de kimsenin olmadığı anlar yer aldı. Paylaşım kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce beğeni aldı.