Derbiyi kazanan Galatasaray'dan olay paylaşım! Seçilen şarkı Fenerbahçelileri çıldırtacak
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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U19 Gelişim Ligi'nde 24. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Kadıköy'de 3 puanı alan sarı-kırmızılılar karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Ararım sorarım" şarkısının arka planda çaldığı videoda, Ülker Stadı ve Kadıköy'de kimsenin olmadığı anlara yer verildi. Bu paylaşım Galatasaray taraftarından kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
U19 Gelişim Ligi 24. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'dan manidar bir paylaşım geldi.
PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI
Galatasaray Futbol Akademisi resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. "Ararım sorarım" şarkısının arka planda çaldığı videoda Ülker Stadı ve Kadıköy'de kimsenin olmadığı anlar yer aldı. Paylaşım kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce beğeni aldı.