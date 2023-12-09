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Derbiye gitmeyen Ali Koç, Hasan Arat'ı aradı

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş YouTube kanalının canlı yayınına konuk oldu. Derbi maçının önemini vurgulayan Arat, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maça gelemeyeceğini, telefonda görüşüp birbirlerine başarı dileklerini ilettiklerini belirtti.

Süper Lig devi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş YouTube kanalının canlı yayınına konuk oldu.

"BEŞİKTAŞ'I GÜZEL GÜNLERE GÖTÜRECEĞİZ"

Fenerbahçe derbisi için konuşan Arat "Beşiktaş'ı güzel günlere götüreceğiz. Zor zamanlar da olacak. Fenerbahçe maçı çok önemli. Ümraniye'de dün takımı ziyaret ettik. 5 dakika 'Merhaba' dedik ve ayrıldık. İdareciler olarak biz işlerimize yoğunlaşacağız" dedi.

"ALİ KOÇ GELEMİYOR, BAŞARILAR DİLEDİ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile telefonda görüştüklerini söyleyen Arat, "Ali Koç şimdi aradı. Bunlar olması gereken şeyler. Gelemiyor, başarılar diledi. Ben de onlara başarılar diledim. Bu camialar çok büyük, herkese örnek olmamız lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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