Derbinin yıldızı Mert, takım arkadaşlarını yerden yere vurdu

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Fenerbahçe derbisi sonrasında takım arkadaşlarını eleştirdi. Skorun haricinde iyi oynamadıklarını ve son zamanlarda oyunlarının iyi gitmediğini belirten Günok, "Söylenecek çok şey var. Bireysel anlamda birçok oyuncu sorumluluk alması gerekiyor saha içinde. Belki daha fazla şeyler söylenebilir ama şimdilik bu kadarıyla yetineyim" dedi.

Fenerbahçe'ye derbide 3-1'lik skorla yenilen Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, mücadele sonrası takım arkadaşlarıyla ilgili konuştu.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÜZÜCÜ"

Mücadeleye değinen Mert Günok "Skorun haricinde çok da iyi oynamadık. Son zamanlarda oyunumuz çok da iyi gitmiyor. Kazandığımız maçlarda da zorlanıyoruz. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Yeni başkanımız, yeni yönetimimiz geldi, onlara hediye vermek isterdik. Üzücü. Bizim için çok üzücü. Taraftarlarımızdan özür dileriz" dedi.

"BİREYSEL ANLAMDA SORUMLULUK ALMALARI LAZIM"

Kendi takım arkadaşlarını da eleştiren deneyimli eldiven, "Söylenecek çok şey var. Bireysel anlamda birçok oyuncu sorumluluk alması gerekiyor saha içinde. Belki daha fazla şeyler söylenebilir ama şimdilik bu kadarıyla yetineyim" şeklinde konuştu.