Derbinin kaderini değiştirdi! Mert Günok'un istatistikleri tarihi maça damga vurdu
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Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 4-2'lik skorla mağlup olduğu derbide siyah-beyazlıların başarılı kalecisi Mert Günok'un yaptığı kurtarışlar maça damga vurdu. Tecrübeli eldiven, kalesinde 2 gol görse de özellikle karşılaşmanın 27. dakikasında Enner Valencia'ya yüzde 100'lük gol pozisyonunda geçit vermedi. 34 yaşındaki kalecinin bu performansı dikkatlerden kaçmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi 4-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta maça damgasını vuran isimler arasında Mert Günok da yer aldı.
34 yaşındaki eldiven, kalesinde 2 gol görse de özellikle karşılaşmanın 27. dakikasında Enner Valencia'ya yüzde 100'lük pozisyonda geçit vermedi.
Maç içerisinde yaptığı kurtarışlarla da dikkat çeken Mert, son dönemdeki çıkışını sürdürerek takımını maçta tuttu ve tarihi zaferin kahramanları arasında yer aldı.
Siyah-beyazlı formayla bu sezon toplamda 16 karşılaşmada forma giyen 34 yaşındaki kaleci bu karşılaşmalarda kalesinde 14 gol görürken 5 mücadelede ise rakiplerine geçit vermedi.