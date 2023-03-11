Derbide zafer Fenerbahçe'nin! Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a set vermedi

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 25-15, 25-13, 25-17'lik setlerle 3-0 kazandı. Ezeli rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetle haftaya 3. sırada girdi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray HDI Sigorta oldu. Vargas ve Federovtseva ile toparlanan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-15 önde tamamladı. Dev derbide sarı-lacivertli ekip set vermeden sarı-kırmızılı ekibi 3-0 mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE SET VERMEDİ

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftası derbi heyecanına sahne oldu. Fenerbahçe Opet ile Galatasaray HDI Sigorta'nın karşı karşıya geldiği derbiden sarı-lacivertli ekip 25-15, 25-13, 25-17'lik setlerle rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

PUAN DURUMLARI

Ligde oynadığı 18 maçta 14 galibiyet elde eden Fenerbahçe Opet haftaya 3. sırada girdi. 13 galibiyeti bulunan Galatasaray HDI Sigorta ise 4. sırada yer alıyor.