Derbide olay! Trabzonsporlu ve Fenerbahçeli yöneticiler birbirine girdi
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Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta tribünde de tansiyon yükseldi. Protokolde iki takımın yöneticileri birbirine girdi.
Süper Lig'in 15.haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'un protokol tribününün yer aldığı kafetarya bölümünde gerginlik çıktı.
DEVRE ARASINDA BAŞLADI
Devre arasında protokol bölümünün yer aldığı alanda tribündekiler ve Fenerbahçeli yöneticiler arasında gerginlik çıktı. Bunun ardından kavga içeriye taştı.
GÜVENLİK ARAYA GİRDİ
61 Saat'ın paylaştığı habere göre; iki takımın yöneticileri arasında tansiyon yükseldi. Çıkan gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sona erdi.
Sizce Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) December 22, 2022