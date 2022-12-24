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Derbide olay! Trabzonsporlu ve Fenerbahçeli yöneticiler birbirine girdi

Spor Haberleri

Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta tribünde de tansiyon yükseldi. Protokolde iki takımın yöneticileri birbirine girdi.

Süper Lig'in 15.haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'un protokol tribününün yer aldığı kafetarya bölümünde gerginlik çıktı.

DEVRE ARASINDA BAŞLADI

Devre arasında protokol bölümünün yer aldığı alanda tribündekiler ve Fenerbahçeli yöneticiler arasında gerginlik çıktı. Bunun ardından kavga içeriye taştı.

GÜVENLİK ARAYA GİRDİ

61 Saat'ın paylaştığı habere göre; iki takımın yöneticileri arasında tansiyon yükseldi. Çıkan gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sona erdi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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