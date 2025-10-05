Derbide izlemeye geliyorlar! Kenan Yıldız'a dev talip

Serie A ekibi Juventus'ta fırtına gibi esen 20 yaşındaki milli oyuncu Kenan Yıldız'a dev bir talip çıktı.

ARSENAL DERBİDE İZLEYECEK

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Uzun süredir Kenan Yıldız'ı takip eden Premier Lig ekibi Arsenal, Kenan için harekete geçiyor. Haberde, İngiliz ekibinin gözlemcilerinin Juventus'un Milan ile oynayacağı karşılaşmada Kenan Yıldız'ı tribünden takip edeceği belirtildi.

DEV MAÇ BU AKŞAM

Serie A'da haftanın en önemli maçı olan Juventus ile Milan arasındaki dev karşılaşma bugün saat 21.45'te oynanacak.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 7 maçta süre bulan Kenan, bu maçlarda 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Milli oyuncunun piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.