Haberler

Derbide izlemeye geliyorlar! Kenan Yıldız'a dev talip

Derbide izlemeye geliyorlar! Kenan Yıldız'a dev talip
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig ekibi Arsenal gözlemcileri, Serie A'da oynanacak Juventus - Milan maçında 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız'ı tribünden takip edecek.

Serie A ekibi Juventus'ta fırtına gibi esen 20 yaşındaki milli oyuncu Kenan Yıldız'a dev bir talip çıktı.

ARSENAL DERBİDE İZLEYECEK

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Uzun süredir Kenan Yıldız'ı takip eden Premier Lig ekibi Arsenal, Kenan için harekete geçiyor. Haberde, İngiliz ekibinin gözlemcilerinin Juventus'un Milan ile oynayacağı karşılaşmada Kenan Yıldız'ı tribünden takip edeceği belirtildi.

DEV MAÇ BU AKŞAM

Serie A'da haftanın en önemli maçı olan Juventus ile Milan arasındaki dev karşılaşma bugün saat 21.45'te oynanacak.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 7 maçta süre bulan Kenan, bu maçlarda 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Milli oyuncunun piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Vural'ı 90+1'de yıkan gol

Başına gelebilecek tüm aksilikler tek maçta oldu
Altay'dan 22 yıl sonra kötü bir ilk

Türk futbolunun efsane kulübü ne hallere düştü! 22 yıl sonra bir ilk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.