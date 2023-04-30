Derbide olay bitmiyor! Beşiktaş, Oliveira'nın müdahalesinde penaltı bekledi

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 26. dakikasında yaşanan pozisyon tartışma yarattı. Siyah-Beyazlılar, Galatasaraylı Oliveira'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Şansalan, 'devam' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında aksiyon hiç durmadı. Devre 1-1'lik skorla tamamlandı.

TARTIŞMA YARATAN POZİSYON

Beşiktaş, 26. dakikada penaltı bekledi. Rosier'in ortasında Sergio Oliveira topa müdahale etti. Beşiktaşlılar, Oliveira'nın elle müdahale ettiği gerekçesiyle itiraz etti.

DEVAM KARARI ÇIKTI

VAR'da pozisyon incelendi. VAR'ın başındaki Serkan Tokat, yaptığı incelemenin ardından oyunun devam etmesini istedi.