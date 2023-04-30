Üye Girişi
Haberi Paylaş
Derbide olay bitmiyor! Beşiktaş, Oliveira'nın müdahalesinde penaltı bekledi

Derbide olay bitmiyor! Beşiktaş, Oliveira'nın müdahalesinde penaltı bekledi

Spor Haberleri

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 26. dakikasında yaşanan pozisyon tartışma yarattı. Siyah-Beyazlılar, Galatasaraylı Oliveira'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Şansalan, 'devam' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında aksiyon hiç durmadı. Devre 1-1'lik skorla tamamlandı.

TARTIŞMA YARATAN POZİSYON

Beşiktaş, 26. dakikada penaltı bekledi. Rosier'in ortasında Sergio Oliveira topa müdahale etti. Beşiktaşlılar, Oliveira'nın elle müdahale ettiği gerekçesiyle itiraz etti.

Derbide her pozisyon olay! Beşiktaş, Oliveira'nın müdahalesinde penaltı bekledi

DEVAM KARARI ÇIKTI

VAR'da pozisyon incelendi. VAR'ın başındaki Serkan Tokat, yaptığı incelemenin ardından oyunun devam etmesini istedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Sergio Oliveira Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title