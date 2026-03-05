Derbide gözler Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır'ın üzerinde olacak

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak.

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide Beşiktaş'ın kalesinde Ersin Destanoğlu, Galatasaray'ın kalesinde ise Uğurcan Çakır görev yapacak.

Ligde son haftalarda aldığı galibiyetlerle taraftarlarını sevindiren Beşiktaş'ta ilk 8 haftayı kulübede geçiren Ersin Destanoğlu, daha sonra görev aldığı 16 maçta 18 gol yedi.

Trendyol Süper Lig'de sezonun en az gol yiyen ikinci takımı olan Galatasaray'ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır ise sarı-kırmızılı formayla 17 maçta 14 gole engel olamadı.

Ersin Destanoğlu eldivenleri bırakmadı

Beşiktaş'ın son şampiyonluğunu kazandığı 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıların kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, kendisine A takım formasını veren teknik direktör Sergen Yalçın'la yeniden eldivenleri ele geçirdi.

Şampiyonluk sonrası yedeğe düşen Ersin, bu sezon ligin 8 haftalık bölümünü kulübede tamamladı. Fenerbahçe'ye transfer olan milli kaleci Mert Günok'la yolların ayrılmasının ardından yeniden kaleye geçme şansı bulan Ersin, Beşiktaş'ın çalkantılı döneminde görevden kaçmadı.

Zaman zaman siyah-beyazlı taraftarların eleştirileriyle karşı karşıya kalan Ersin Destanoğlu, takımının ligde yükselen grafiğinde kaleyi koruyan isim oldu.

Bu sezon ligde 16 maçta 18 gol yiyen Beşiktaşlı kalecinin görev aldığı müsabakalarda siyah-beyazlılar, sadece 1 kez mağlup oldu. Beşiktaş, Ersin'in forma giydiği maçlarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Ersin, ligde oynanan son 2 maçta kalesini gole kapattı.

Galatasaray'ın kalesi Uğurcan'a emanet

Sezonun ilk 4 haftasını Trabzonspor'da geçirdikten sonra Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı ekibin 17 lig maçında kalesini korudu.

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım, 11 galibiyet alırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı, 2 mağlubiyet yaşadı.

Milli kaleci Uğurcan Çakır, bir maçta en fazla 2 gol yedi. Sarı-kırmızılı kaleciye sadece Samsunspor ve TÜMOSAN Konyaspor 2'şer gol kaydetmeyi başardı.

Uğurcan Çakır'ın görev alamadığı 3 maçta Galatasaray kalesini Günay Güvenç korudu. Sarı-kırmızılı ekip, Uğurcan'ın olmadığı maçlarda Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Ersin'in Galatasaray'a karşı 7. derbisi

Ersin Destanoğlu, kariyerinde Galatasaray'a karşı 6 müsabakaya çıktı.

Bu maçlarda sarı-kırmızılılara karşı 2 mücadeleden zaferle ayrılan Beşiktaş, 4 müsabakada ise mağlup oldu. Siyah-beyazlı kaleci, bu maçlarda kalesinde 10 gol gördü.

Ersin Destanoğlu, Galatasaray'a karşı sahadan zaferle ayrıldığı 2 derbi maçını da Tüpraş Stadı'nda kazandı.

Uğurcan, Beşiktaş'a karşı 16 maçta görev yaptı

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, kariyerinde Beşiktaş'a karşı 16 maçta mücadele etti.

Sarı-kırmızılı formayla Beşiktaş'a karşı ilk derbisini sezonun ilk yarısında oynayan tecrübeli file bekçisi, Trabzonspor forması giydiği dönemde Beşiktaş'a karşı 14'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 15 karşılaşmaya çıktı.

Uğurcan, lig maçlarında 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. İki karşılaşmada kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, rakibinin 20 golüne engel olamadı.