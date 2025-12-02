Derbide Büyük Hayal Kırıklığı: Alper Kınar'dan En-Nesyri'ye sert eleştiri

GALATASARAY DERBİDE BEKLENTİLERİ AŞTI

Haberler.com ekranlarında derbiyi yorumlayan Spor Yazarı Alper Kınar, dev karşılaşmada beklentilerin aksine Galatasaray'ın daha etkili bir oyun ortaya koyduğunu söyledi. "Derbi öncesinde Fenerbahçe favori gösteriliyordu fakat Galatasaray daha iyi oynadı" diyen Kınar, sarı-lacivertlilerin sahaya çekingen çıktığını ve oyunun büyük bölümünde geri planda kaldığını vurguladı. Defans oyuncularının maçın kaderini belirlediğini belirten yorumcu, derbide hücum performanslarının gölgede kaldığını ifade etti.

"EN-NESYRI MAÇIN HÜSRAN OYUNCUSUYDU"

Alper Kınar, Fenerbahçe'nin hücum hattının en zayıf halkası olarak Youssef En-Nesyri'yi işaret etti. "Youssef En-Nesyri maçın hüsran oyuncularından birisi" diyen Kınar, Tedesco'nun oyuncuyla maça başlamasını da eleştirerek "Tedesco'nun En-Nesyri ile başlaması doğru bir karar değildi" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin iptal edilen golünün de doğru karar olduğunu söyleyen Kınar, Barış Alper Yılmaz'ın Ederson ile girdiği tartışmalı pozisyona ise penaltı ihtimalinin bulunabileceğini belirtti.

"FENERBAHÇE GALİP GELSE LİGİN KADERİ DEĞİŞİRDİ"

Kınar, derbide alınan sonucun Galatasaray adına çok değerli olduğunun altını çizerek "Bu maç Galatasaray'ın ligde aldığı en değerli puan" dedi. Fenerbahçe'nin 3 puan alması halinde son yıllardaki lig dengelerinin değişeceğini belirten spor yazarı, "Fenerbahçe'nin 3 puan alması, Galatasaray'ın son yıllardaki lig hakimiyetine son vermek olacaktı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Okan Buruk'un "canımızı zor kurtardık" sözlerini abartılı bulan Kınar, derbinin iki takım açısından da kırılma anlarıyla dolu olduğunu söyledi.