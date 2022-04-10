Derbi zaferi sonrası Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan canlı yayında Aziz Yıldırım'a olay gönderme - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Derbi zaferi sonrası Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan canlı yayında Aziz Yıldırım'a olay gönderme

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında gol atan Serdar Dursun maç sonrası yaptığı açıklamada eski başkan Aziz Yıldırım'a olay bir göndermede bulundu. Golcü futbolcu, "Bazı insanlar bana sallıyor. Fenerbahçe'de ne işi var diyorlar. Onlara değil de, bana destek olan büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum." dedi. Bilindiği üzere Aziz Yıldırım daha önce yaptığı bir açıklamada Ali Koç'a ithafen, "Gidip Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsan bırak başkanlığı da başkası gelsin" ifadelerini kullanmıştı.

6 yıl sonra Galatasaray'ı Kadıköy'de deviren Fenerbahçe'de karşılaşma sonrası Serdar Dursun çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BAZI İNSANLAR BANA SALLIYOR"

Eski başkan Aziz Yıldırım'a göndermede bulunan Serdar Dursun, "Bazı insanlar bana sallıyor. Fenerbahçe'de ne işi var diyorlar. Onlara değil de, bana destek olan büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Onlara gelsin bu galibiyet. Keyfini çıkarın." dedi.

Derbi zaferi sonrası Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan canlı yayında Aziz Yıldırım'a olay gönderme

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ

Aziz Yıldırım daha önce yaptığı bir açıklamada, "Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Rahmi Koç'un torunusun. Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Ben de arkadaşlarım da. Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al. Fenerbahçe'ye geçmişte kimler geldi bir bak. Alex, Anelka, Roberto Carlos... Anelka'yı Daum yedekte oturttu düşün nasıl işler yapmışız. Gidip Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsan bırak başkanlığı da başkası gelsin." ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com - Spor

Aziz Yıldırım, Serdar Dursun, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title