Derbi zaferi sonrası Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan canlı yayında Aziz Yıldırım'a olay gönderme

6 yıl sonra Galatasaray'ı Kadıköy'de deviren Fenerbahçe'de karşılaşma sonrası Serdar Dursun çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BAZI İNSANLAR BANA SALLIYOR"

Eski başkan Aziz Yıldırım'a göndermede bulunan Serdar Dursun, "Bazı insanlar bana sallıyor. Fenerbahçe'de ne işi var diyorlar. Onlara değil de, bana destek olan büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Onlara gelsin bu galibiyet. Keyfini çıkarın." dedi.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ

Aziz Yıldırım daha önce yaptığı bir açıklamada, "Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Rahmi Koç'un torunusun. Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Ben de arkadaşlarım da. Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al. Fenerbahçe'ye geçmişte kimler geldi bir bak. Alex, Anelka, Roberto Carlos... Anelka'yı Daum yedekte oturttu düşün nasıl işler yapmışız. Gidip Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsan bırak başkanlığı da başkası gelsin." ifadelerini kullanmıştı.

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