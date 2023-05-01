Derbi sonrası Süper Lig şampiyonluk oranlarında ağızları açık bırakan değişim

Beşiktaş'ın lider Galatasaray'ı 3-1 yendiği derbinin ardından Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında büyük bir değişim yaşandı. Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.18'den 1.25'e yükselirken, Fenerbahçe'nin ise 4'ten 2'ye düştü. Beşiktaş'ın oranı ise 15'ten 4'e geriledi.

Süper Lig'in 32. haftasını lider Galatasaray puansız, 2. sıradaki Fenerbahçe ile Beşiktaş ise 3 puanla kapattı. Bu sonuçların ardından şampiyonluk oranlarında ciddi değişiklikler oldu.

FENERBAHÇE, GALATASARAY'IN ENSESİNDE

Son 2 haftada 5 puan kaybeden Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.18'den 1.25'e yükseldi. Sarı-kırmızılılarla puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranında ise ciddi bir düşüş yaşandı.

BEŞİKTAŞ'IN ORANINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

10 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş ise Süper Lig'de şampiyonluk yarışına ortak oldu. Siyah-beyazlıların 15 olan şampiyonluk oranı 4'e düştü.