Derbi sonrası şampiyonluk oranları değişti! Favoriyi gören futbolseverler gözlerine inanamadı

Süper Lig'de 18. hafta geride kalırken şampiyonluk oranları güncellendi. Derbide Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 1.65'ten 1.85'e yükseldi. Sarı-lacivertlilerin, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kalmasına rağmen hala şampiyonluğun en ciddi favorisi olarak gösterilmesi şaşkınlık yarattı. Kadıköy'den 3-0'lık zaferle ayrılan sarı-kırmızılıların şampiyonluk oranı ise 2.65'ten 2.10'a düştü.

Kadıköy'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesi sonrası şampiyonluk oranlarındaki değişim dikkat çekti.

FENERBAHÇE EN GÜÇLÜ FAVORİ

Galatasaray'a Kadıköy'de 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 1.65'ten, 1.85'e yükseldi. Sarı-lacivertliler derbide mağlubiyet almasına ve lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşmesine rağmen hala şampiyonluğun en ciddi adayı olarak gösteriliyor.

GALATASARAY'IN ORANINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

Fenerbahçe'yi derbide mağlup eden Galatasaray'ın şampiyonluk oranı ise 2.65'ten 2.10'a düştü. Lider Aslan, sarı-lacivertlilerin ardından şampiyonluğun en güçlü favorisi konumunda.

TRABZONSPOR MUCİZELERE KALDI

Beşiktaş'ın Kasımpaşa galibiyeti sonrası 8.00 olan oranı, 7.50 olarak güncellendi. Trabzonspor'un 5-0'lık Alanyaspor yenilgisi sonrasında ise 10.00 olan oranı, 15.00 olarak değiştirildi.