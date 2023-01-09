Derbi sonrası olay paylaşım! Herkes Ahmet Çakar'ın çılgın şampiyonluk kehanetini konuşuyor
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbi sonrası ünlü yorumcu Ahmet Çakar çarpıcı bir kehanette bulundu. Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe bu Galatasaray yenilgisi ile şampiyon oldu..." ifadelerini kullandı.
Kadıköy'de oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi farklı geçti. Dev derbi sonrası ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.
"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLDU"
Ünlü yorumcu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe bu Galatasaray yenilgisi ile şampiyon oldu..." dedi. Çakar'ın bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterirken, sarı-lacivertliler ise destek çıktı.
GALATASARAY FARKI 4 PUANA ÇIKARDI
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 yendi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin 4 puan önünde liderliğini perçinledi.
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023