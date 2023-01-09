Derbi sonrası olay paylaşım! Herkes Ahmet Çakar'ın çılgın şampiyonluk kehanetini konuşuyor

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbi sonrası ünlü yorumcu Ahmet Çakar çarpıcı bir kehanette bulundu. Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe bu Galatasaray yenilgisi ile şampiyon oldu..." ifadelerini kullandı.