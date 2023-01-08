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Derbi sonrası büyük olay var! Stattaki logoyu gören Galatasaray cephesi çılgına döndü

Spor Haberleri

Derbi sonrası büyük olay var! Stattaki logoyu gören Galatasaray cephesi çılgına döndü

Galatasaray'da kimsenin Fenerbahçe maçı sonrası skora bakmaksızın yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmayacağı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların bu kararı almasının arkasında, statta röportajların yapılacağı alanda Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logolarının olması gösteriliyor.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray cephesinin sürpriz bir karar aldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılılarda maç sonu kimsenin röportaj vermesi beklenmiyor.

RÖPORTAJLARA ÇIKMAYACAKLAR

Fenerbahçe'nin statta röportajların yapılacağı alana 5 yıldızlı logolar bastırması sonrası, Galatasaray'ın yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmama kararı aldığı iddia edildi. Gözler karşılaşma sonunda sarı-kırmızılıların nasıl bir tutum sergileyeceğine çevrildi.

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