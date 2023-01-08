Derbi sonrası büyük olay var! Stattaki logoyu gören Galatasaray cephesi çılgına döndü
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Galatasaray'da kimsenin Fenerbahçe maçı sonrası skora bakmaksızın yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmayacağı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların bu kararı almasının arkasında, statta röportajların yapılacağı alanda Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logolarının olması gösteriliyor.
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray cephesinin sürpriz bir karar aldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılılarda maç sonu kimsenin röportaj vermesi beklenmiyor.
RÖPORTAJLARA ÇIKMAYACAKLAR
Fenerbahçe'nin statta röportajların yapılacağı alana 5 yıldızlı logolar bastırması sonrası, Galatasaray'ın yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmama kararı aldığı iddia edildi. Gözler karşılaşma sonunda sarı-kırmızılıların nasıl bir tutum sergileyeceğine çevrildi.
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023