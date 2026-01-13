Haberler

Süper Kupa finali sonrası 3 yıldız oyuncu PFDK'ya sevk edildi

Süper Kupa finali sonrası 3 yıldız oyuncu PFDK'ya sevk edildi
Güncelleme:
Turkcell Süper Kupa'nın ardından Fenerbahçeli futbolcular Jhon Duran ve Jayden Oosterwolde ile Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina PFDK'ya sevk edildi.

  • Galatasaray'dan Mario Lemina, Fenerbahçe'den Jhon Duran ve Jayden Oosterwolde, 10 Ocak 2026 tarihinde oynanan Turkcell Süper Kupa finali sonrası sosyal medya paylaşımları nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
  • Mario Lemina, sosyal medya paylaşımında yer alan hakaret nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.
  • Jhon Duran, sosyal medya paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Turkcell Süper Kupa'nın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan 3 futbolcu, Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

3 İSİM BİRDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Galatasaray'dan Mario Lemina, Fenerbahçe'den Jhon Duran ve Jayden Oosterwolde'nin paylaşımları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Süper Kupa Müsabakaları Statüsü'nün 10. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Kupa Müsabakaları Statüsü'nün 3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARIO RENE JUNIOR LEMINA'nin müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Süper Kupa Müsabakaları Statüsü'nün 10. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JHON JADER DURAN PALACIOS'un müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

