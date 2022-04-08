Derbi oynanmadan olay çıktı bile! Mert Hakan'dan çok konuşulacak gönderme

Galatasaray'ın kapısından dönerek geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, Kayserispor maçının yıldızlarından biri oldu.

İDDİALI SÖZLER

Mert, İsmail Kartal döneminde performansını artıran isimler arasında yerini aldı. Fanatik'teki habere göre Mert Hakan, pazar günkü dev karşılaşma öncesi de iddialı sözler sarf etti.

"İPLE ÇEKİYORUZ"

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Derbilerin anlamı her zaman farklıdır. Her camianın mensubu, bu tarz maçları sabırsızlıkla bekler. Biz de Galatasaray maçını iple çekiyoruz" diye konuştu.

"KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ YOK"

Mert Hakan Yandaş, ligde son dönemde yakaladıkları başarılı seriye dikkat çekerek, "Bunu Galatasaray derbisinde de devam ettireceğiz. Hedefimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Pazar günü, Kadıköy'den çıkış olmadığını bir kez daha göstereceğiz. Taraftarımızın tribünleri doldurup, 90 dakika boyunca bize büyük destek vereceğini biliyoruz. Onları, evlerine mutlu yollayacağız" dedi.

"GOL ATARSAM MUTLULUK OLACAK"

Fenerbahçeli futbolcu, "Önemli olan kazanmak. Ancak eğer gol atarsam da bu benim için büyük bir mutluluk olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

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