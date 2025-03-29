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Derbi öncesi ilginç görüntü! Görenler dönüp bir daha baktı

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Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşılaştığı maç öncesi stadyumda ilginç bir görüntü dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir Galatasaray taraftarının Kuran-ı Kerim okuduğu görüldü.

Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında ezeli rakiplerden Beşiktaş ile Galatasaray Dolmabahçe'de karşı karşıya gelirken mücadele öncesi deplasman tribünlerindeki bir görüntü herkesi şaşırttı.

Süper Lig'in 29. haftasında zirve yarışını oldukça yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş sahasında namağlup lider Galatasaray'ı konuk ediyor.

Sonucu merakla beklenen karşılaşmada ev sahibi ekibin tarafarlarının yanında Sarı-Kırmızılı taraftarlar da deplasman tribünündeki yerini alırken tribündeki bir görüntü herkesi şaşırttı.

KURAN-I KERİM İLE STADA GELDİ

Sosyal medyada çokça paylaşılan bir görüntüde Kur'an-ı Kerim ile stadyuma gelen bir Galatasaray taraftarının maç öncesi kutsal kitabı okumaya başladığı görüldü.

Derbi öncesi ilginç görüntü! Görenler dönüp bir daha baktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıcabbar büyüktuna:

Karşı taraf yavur mu

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