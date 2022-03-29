Crespo, Galatasaray maçını bekliyor! Derbi öncesi iddialı sözler - Haberler

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Crespo, Galatasaray maçını bekliyor! Derbi öncesi iddialı sözler

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'de sezonun parlayan yıldızı Miguel Crespo, takımdaki geleceği ve Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a deplasmanda gol atan Crespo, Kadıköy'deki derbiyi iple çektiğini ifade etti.

Sarı-Lacivertli taraftarların kısa sürede sevgilisi olan Miguel Crespo'dan ezeli rakibi kızdıracak açıklamalar geldi. Crespo'nun menajeri Domingos Lopes, A Spor'a Crespo'nun geleceği hakkında açıklamalar yaptı, futbolcunun derbiyle ilgili görüşlerini aktardı.

Crespo, Galatasaray maçını bekliyor! Derbi öncesi iddialı sözler

"İLGİ NORMAL"

Crespo'ya gelen tekliflerle ilgili konuşan menajer, "Çok iyi bir performans sergiledi. Avrupa'dan ilgi olması normal. Ama burada söz sahibi Fenerbahçe'dir" dedi.

"BURADA ÇOK MUTLU"

Crespo'nun Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ve Galatasaray maçını iple çektiğini belirten Lopes, "Sözleşmesi bitene kadar kalmak istiyor. Taraftarlara aşık. Hayali Portekiz Milli Takımı'na seçilmek. Derbiden sonra çok mutluydu. Kadıköy'deki maçta yine gol atmayı çok istiyor. Ben de o maçta yanında olacağım" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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