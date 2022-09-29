Derbi öncesi gerginlik! İki grup birbirine girdi

Pazar günü saat 19.00'da oynanacak derbi öncesi ortalık karıştı. Vodafone Park önüne gelen 20-25 kişilik grup yolu trafiğe kapatırken, Beşiktaş aleyhine sloganlar attı.

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Bir süre sonra olay yerine bir diğer grup geldi. İki grup arasında kavga çıkarken, meşale ve satırla gelen grup olay yerinden ayrıldı.