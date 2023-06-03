Derbi öncesi Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Taraftarlar futbolcuları açık açık uyardı

30 Mayıs'ta Ankaragücü'nü deviren Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. O günden bu yana sarı-kırmızılı futbolcuların hem aileleriyle hem de takım olarak kutlamalara devam etmesi, yarın oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi taraftarı korkuttu. Futbolcuların derbiye yorgun çıkmasından endişelenen taraftarlar, şampiyonluğun kutlanacağı gün Fenerbahçe'den alınacak farklı bir mağlubiyet ile geceye gölge düşmesini istemiyor. Bu doğrultuda futbolcuları uyaran taraftarlar, derbide zafer çağrısını yineledi.

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçta MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan etti. Bu mücadeleden 5 gün sonra yarın, Fenerbahçe derbisine çıkacak sarı-kırmızılılarda futbolcuların zafer sarhoşluğu taraftarı endişelendirdi.

FUTBOLCULAR GÜNLERDİR ARALIKSIZ EĞLENİYOR

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın ardından kupasına kavuşacak. Yarın saat 19.00'da başlayacak sezonun son derbisi öncesinde Galatasaraylı taraftarlar, futbolcuların günlerdir aralıksız eğlenmesinden dolayı endişeli.

YILDIZ FUTBOLCULAR MEKAN MEKAN GEZİYOR

Başta Mauro Icardi, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimler olmak üzere tüm sezon Galatasaray'ın zaferlerinde başrol olan futbolcular, şampiyonluğun ilan edildiği 30 Mayıs'tan bu yana mekanlardan paylaşımlar yapıyor.

TARAFTAR KUTLAMALARA GÖLGE DÜŞMESİNİ İSTEMİYOR

Yıldız futbolcuların 4 gündür düzenlenlerini bozarak gece geç saatlere kadar kutlama yapması ise Galatasaray taraftarını oldukça tedirgin etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kupanın alınacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde ezeli rakipleri karşısında farklı bir mağlubiyet alarak stattaki kutlamalara gölge düşmesini istemiyor.