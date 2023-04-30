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Derbi öncesi camlara vurdular! Torreira'nın mesajı taraftarı coşturdu: Hayatımızı ortaya koyacağız

Spor Haberleri

Galatasaray taraftarı, takımını Beşiktaş derbisine coşkulu şekilde uğurladı. Otobüsün camlarına vurarak marş söyleyen futbolcular, taraftarıyla bütünleşti. Sarı-Kırmızılıların yıldızı Torreira otobüsten, "Hayatımızı sizin için ortaya koyacağız paylaşımı yaptı.

Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'a 70 puanla lider giden Sarı-Kırmızılıları taraftarı coşkulu şekilde derbiye uğurladı.

KARNAVAL YERİ

Galatasaray taraftarının yaktığı meşalelerden duman bulutu oluştu. Futbolcular otobüsün camlarına vurarak marş söyledi.

Derbi öncesi camlara vurdular! Torreira'nın otobüsten yolladığı mesaj taraftarı coşturdu: Hayatımızı ortaya koyacağız

TORREIRA'DAN PAYLAŞIM

Aslan'ın Uruguaylı orta sahası, taraftarları görüntüleyip şu mesajı paylaştı: "Hayatımızı sizin için ortaya koyacağız." Torreira'nın bu paylaşımı sosyal medyada hayli etkileşim aldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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