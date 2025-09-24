Haberler

Depsaj Enerji, Giresunspor'u 21-20 Mağlup Etti

Depsaj Enerji, Giresunspor'u 21-20 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında Depsaj Enerji, Giresunspor'u zorlu bir maçta 21-20 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında Depsaj Enerji, deplasmanda Giresunspor'u 21-20 yendi.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 11-10 önde tamamladı.

İkinci yarısı çekişmeli geçen karşılaşmadan konuk ekip 21-20 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Spor
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nagihan Karadere'den Turabi hakkında dikkat çeken itiraf

Survivor'da kime ilgi duyduğunu ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.