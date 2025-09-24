Depsaj Enerji, Giresunspor'u 21-20 Mağlup Etti
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında Depsaj Enerji, Giresunspor'u zorlu bir maçta 21-20 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında Depsaj Enerji, deplasmanda Giresunspor'u 21-20 yendi.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 11-10 önde tamamladı.
İkinci yarısı çekişmeli geçen karşılaşmadan konuk ekip 21-20 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Spor