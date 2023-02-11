Depremin vurduğu Gaziantep FK, Süper Lig'den çekiliyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, depremden etkilenen Gaziantep FK'nın içinde bulunduğu zor durumdan dolayı Süper Lig'den çekileceğini belirtti. Özbek yaptığı açıklamada, "Gaziantep pazartesiye kadar süre istedi. Bana göre onlar da çekilecek. Statüleri aynı kalacak. Hatay zaten çekildi, Gaziantep pazartesiye kadar süre istedi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi vuran deprem sonrası bölgede yıkıcı etkileri yaşayan Hatayspor, Süper Lig'den çekilmişti. Bölgedeki bir diğer ekip Gaziantep FK'nın de ligden çekilme kararı alması bekleniyor.

"STATÜLERİ AYNI KALACAK"

Kulüpler Birliği toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Kulüpler Birliği toplantısında konuşulan önemli konulardan birisi Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yaşadığı zor durumdan dolayı ligden çekilme durumları. Hatay zaten çekildi, Gaziantep pazartesiye kadar süre istedi. Bana göre onlar da çekilecek. Statüleri aynı kalacak. Önümüzdeki sene, ya da bir sonraki sezon tekrar lige dönüş yapabilecekler bu konuşuldu.

"ALLAH YARDIMCILARI OLSUN"

Bütün kulüpler buna mutabık kaldı. Bu kulüplerin oyuncuları var, gelirleri azalacak. Her kulübün bir galibiyet primini bu kulüplere vermesi ve federasyonun da katkısıyla maddi destek vermek konuşuldu ve herkes kabul etti. Kulüpler Birliği büyük bir dayanışma gösterdi. Hatay ve Gaziantep FK'nın durumu çok zor. Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.