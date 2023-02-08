Depremi evinde yaşayan Adana Demirsporlu Gulbrandsen'den TFF'ye çok sert tepki: Aklım almıyor

Adana Demirspor'un yıldızı Fredrik Gulbrandsen, 10 ilimizi vuran deprem sonrası TFF'nin ligleri 1 hafta ertelemesine tepki gösterdi. Deprem anını yaşayan futbolcu öleceğini düşündüğünü söylerken, "'1 hafta!' Bir çok insan depremden dolayı yaşam mücadelesi verirken biz nasıl futbol oynayacağız? Aklım almıyor! Hala travmanın etkisi altındayım." ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran depremde Adana'da bulunan Adana Demirsporlu Fredrik Gulbrandsen, o anlarda yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşırken Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

"AKLIM ALMIYOR!"

TFF'nin ligleri 1 hafta ertelemesine tepki gösteren Guldbrandsen, "Federasyon, ligleri 1 hafta tatil etme kararı aldı. '1 hafta!' Bir çok insan depremden dolayı yaşam mücadelesi verirken biz nasıl futbol oynayacağız? Aklım almıyor! Hala travmanın etkisi altındayım. Hala o anları düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"BİNANIN ÜSTÜME ÇÖKECEĞİNDEN EMİNDİM"

Gulbrandsen yaşadıklarını da anlatırken, "15. kattaki dairemde uyuyordum. Uyandığımda 'evet, artık sonum geldi' diye düşündüm. Kapıya doğru emeklerken binanın üstüme çökeceğinden emindim. Ancak çok şanslıydım ki sağ kurtulabildim. Birçok insanın neler hissettiğini hayal bile edemiyorum. Kalbim sizlerle." denildi.