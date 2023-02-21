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Depremde mesai arkadaşını kaybeden Volkan Demirel'den gözleri dolduran veda

Spor Haberleri

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Sportif Direktör Taner Savut'a duygu dolu bir mesajla veda etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en yıkıcı olduğu ilimiz Hatay'da enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un cansız bedenine ulaşıldı.

Depremde mesai arkadaşını kaybeden Volkan Demirel'den gözleri dolduran veda

"DERİN ACISINI YAŞIYORUZ"

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" ifadelerine yer verildi.

Depremde mesai arkadaşını kaybeden Volkan Demirel'den gözleri dolduran veda

DUYGU DOLU MESAJLA VEDA ETTİ

Çalışma arkadaşını kaybeden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den duygu dolu veda mesajı geldi. Demirel yaptığı paylaşımda, "Sportif Direktörümüz, kıymetli çalışma arkadaşım, yüreği güzel kardeşim Taner Savut'u kaybetmenin tarif edilemez acısı içindeyim. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Volkan Demirel Taner Savut Hatayspor Deprem Spor Haberler

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