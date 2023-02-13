Depremde hayatını kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat'ın adı, Giresun'da bir stada verildi
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Türkiye'yi yasa boğan depremlerde hayatını kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor futbolcusu Saruhan Bolat'ın adı, memleketi Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki stada verildi.
Kahramanmaraş İstiklal Spor'un depremde 23 yaşında hayatını kaybeden Saruhan Bolat'ın ismi memleketi Giresun'da yaşatılacak.
YAĞLI DERE İLÇE STADI'NA ADI VERİLDİ
Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere, Vali Enver Ünlü'nün talimatıyla Yağlıdere İlçe Stadı'nın isminin Saruhan Bolat İlçe Stadı olarak değiştirildiğini açıkladı.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
İbaş, Bolat'ın isminin yaşatılması noktasında Vali Ünlü'ye, şahsı ve ilçe adına teşekkür etti. Bölgesel Amatör Lig (BAL) kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat, depremde hayatını kaybetmiş, 23 yaşındaki Bolat'ın cenazesi, 10 Şubat Cuma günü memleketi Giresun'un Yağlıdere ilçesinde toprağa verilmişti.