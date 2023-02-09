Deprem bölgesine giden Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, 3 dilde çağrı yaptı: Aklınız alamaz

Deprem bölgesi Hatay'a giden Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, burada Türkçe, İngilizce ve Fransızca yardım çağrısında bulundu. Kutlu sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Lütfen arkadaşlar yardım yapın. Az çok demeyin lütfen. Buradaki ihtiyacı aklınız alamaz." dedi.

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Türkiye'yi vuran depremlerin yıkıcı etkisini en derinden hisseden Hatay'a gitti. Burada paylaşımda bulunan milli yıldız, 3 dilde yardım çağırısında bulundu.

"LÜTFEN YARDIM YAPIN"

Türkçe, Fransızca ve İngilizce yardım çağrısında bulunan Berkan Kutlu yaptığı paylaşımda, "Lütfen arkadaşlar yardım yapın. Az çok demeyin lütfen. Buradaki ihtiyacı aklınız alamaz." dedi.

"YARDIMLAR ULAŞIYOR"

Öte yandan Kutlu bölgeden bir başka daha paylaşım yaparken, "Gıda konusunda bulunduğumuz noktalarda sıkıntımız azdı. Yardımlar ulaşıyor. Kıyafet, çadır, çorap, içlik sıkıntısı daha fazla arkadaşlar." ifadelerini kullandı.