Deplasman tribünü minik taraftara unutamayacağı anlar yaşattı

İskoçya'nın köklü kulübü Celtic, Şampiyonlar Ligi'ndeki yedinci maçında Galatasaray'ın geçtiğimiz aylardaki rakibi Young Boys'u konuk etti.

UNUTAMAYACAĞI ANLAR YAŞADI

Ev sahibi ekip, mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Mücadelenin sonunda minik bir Celtic taraftarı, coşkulu deplasman tribününü alkışladı. Young Boys seyircisi de kendisine mükemmel bir hatıra bıraktı