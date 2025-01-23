Deplasman tribünü minik taraftara unutamayacağı anlar yaşattı
Şampiyonlar Ligi'ndeki maçta İskoçya'nın köklü kulübü Celtic, Young Boys'u ağırladı. Ev sahibi ekip, maçı 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Ancak maçın sonunda dikkatleri çeken bir olay yaşandı. Minik bir Celtic taraftarı, coşkulu deplasman tribününü alkışladı. Young Boys taraftarları da minik taraftara unutamayacağı bir hatıra bıraktı.
İskoçya'nın köklü kulübü Celtic, Şampiyonlar Ligi'ndeki yedinci maçında Galatasaray'ın geçtiğimiz aylardaki rakibi Young Boys'u konuk etti.
UNUTAMAYACAĞI ANLAR YAŞADI
Ev sahibi ekip, mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Mücadelenin sonunda minik bir Celtic taraftarı, coşkulu deplasman tribününü alkışladı. Young Boys seyircisi de kendisine mükemmel bir hatıra bıraktı