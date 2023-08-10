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Denizlispor, Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı

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Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Uşakspor ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. İlk yarıyı Uşakspor 1-0 önde tamamlarken, Denizlispor ikinci yarıda Bekir'in penaltı golüyle beraberliği sağladı. Maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Denizlispor, son hazırlık maçında karşılaştığı Uşakspor'la 1-1 berabere kaldı.

Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde üçüncü hazırlık maçını TFF 2. Lig Kırmızı Gruptaki rakiplerinden Uşakspor ile deplasmanda oynadı. Uşak 1 Eylül Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıda rakibine oranla daha fazla pozisyona giren Yeşil Siyahlılar, Bekir'in penaltı golüyle eşitliğe sağladı. İki takımın da eşitliği bozmak için girdiği pozisyonlar sonuçsuz kalınca maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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