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Denizlispor'un kupadaki rakibi Ayvalıkgücü oldu

Spor Haberleri

Denizlispor'un kupadaki rakibi Ayvalıkgücü oldu

A. Denizlispor'un Ziraat Türkiye Kupası 3. Ön Ele Turu'ndaki rakibi Balıkesir'in 3. Lig'deki temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor oldu.

A. Denizlispor'un Ziraat Türkiye Kupası 3. Ön Ele Turu'ndaki rakibi Balıkesir'in 3. Lig'deki temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor oldu.

Spor Toto 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan A. Denizlispor'un Ziraat Türkiye Kupası 3. Ön Ele Turu'nda Balıkesir'in 3. Lig'deki temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor ile eşleşti. Denizli Atatürk Stadı'nda tek maç eleminasyon sistemine göre gerçekleşecek müsabaka, 18, 19 ya da 20 Ekim tarihlerinde oynanacak. Kırmızı beyazlı ekip geçen sezon mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig'de play-offlar dahil 20 maçta sadece 1 mağlubiyet almış ve play-off mücadeleleri sonucunda profesyonel lige yükselmişti. Ayvalıkgücü Belediyespor, 4 haftası geride kalan 3. Lig'de grubunda 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan topladı ve puan cetvelinde zirvenin 5 puan gerisinde 5'inci sırada bulunuyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ayvalıkgücü Belediyespor Türkiye Kupası Denizlispor Balıkesir Spor Haberler

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