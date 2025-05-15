Denizlispor'un Borçları ve Amatör Lige Düşüş Tehdidi

Denizlispor'un Borçları ve Amatör Lige Düşüş Tehdidi
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Denizlispor, 4 yılda Süper Lig'den amatör lige gerileyerek büyük bir mali krizin eşiğine geldi. 448 milyon TL'lik borçları ve FIFA'dan gelebilecek puan silme cezası kulübün geleceğini tehdit ediyor.

DENİZLİSPOR,

SON 4 yıl içinde Süper Lig'den tarihinde ilk defa amatör lige gerileyen Denizlispor'un önündeki tablo karanlık. Toplam borcu geçen mart ayında 448 milyon 513 bin TL olarak açıklanan yeşil-siyahlıların Süper Lig döneminde kadroda bulunan Subotic ve Stachowiak gibi oyunculara olan borçlarını 15 gün içinde ödemezse FIFA'dan 12 puan silme cezası alma ihtimali bulunuyor. Geçen sezon Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden 6 puanı silinip bu yüzden küme düşen yeşil-siyahlılarda yönetim sessizliğe gömüldü.

Denizlispor'da kongre tarihi henüz netleştirilmezken, başkanlık için adı geçen isimlerden de resmi olarak açıklama yapan çıkmadı. Yeşil-siyahlılarda kulüp personeli aylardır maaş alamazken, 5 çalışan dışında 17 çalışanın işene son verildiği öğrenildi. Belirsizliğe bürünen Denizlispor'un yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'e nasıl katılacağı merak konusu oldu. Denizlispor'da geçen sezon tesislerin doğalgazı da ödenmeyen faturalar yüzünden kış ortasında kesilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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