TFF U17 Elit B Ligi 2. Grup 9. haftasında Denizlispor, lider Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattı. Denizlispor, maça iyi başlayarak 2-0 öne geçse de son dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı. Eyüpspor'dan Enes Yuşa Kaya kırmızı kart gördü.

- Denizlispor U17, haftayı beraberlikle tamamladı

DENİZLİ - TFF U17 Elit B Ligi 2. Grup 9. haftasında sahasında grup lideri Eyüpspor ile karşılaşan Denizlispor, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 90+7. dakikada kalesinde gördüğü golle galibiyeti kaçırdı ve haftayı 1 puan ile kapattı.

Servergazi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Denizlispor ile yenilgisiz grup lideri Eyüpspor karşılaşması 2-2 beraberlikle sona erdi. Maça çok iyi başlayan genç horozlar, 5 ve 7. dakikalarda Burak Ege Kocalar'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Misafir takım Eyüpspor'un gollerini ise 39. dakikada penaltıdan ve 90+7. dakikada Hüseyin Maldar kaydetti. Karşılaşmada Eyüpspor'dan Enes Yuşa Kaya 54. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Her iki yarıda da rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen yeşil siyahlılar uzatmada gelen gol ile büyük bir üzüntü yaşarken, son haftalarda yaşadıkları şanssızlıklara bir yenisini eklemiş oldu.

Bu sonuçla ligde 4. beraberliğini alan Denizlispor, puanını 10'a çıkarırken, Eyüpspor ise 21 puana yükseldi.