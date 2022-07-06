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Denizlispor taktik çalışmalarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor taktik çalışmalarını sürdürdü

A. Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Mesut Bakkal nezaretinde yaptığı idmanla sürdürüyor.

A. Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Mesut Bakkal nezaretinde yaptığı idmanla sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Denizlispor, yeni sezona hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Yeni sezona hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirilen idman, neşeli görüntülere sahne oldu. İdman süresince çok hırslı oldukları gözlenen futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışma yaptı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Haluk Ulusoy Mesut Bakkal Denizlispor Spor Haberler

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