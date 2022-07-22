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Denizlispor kamp çalışmalarını yoğunlaştırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor kamp çalışmalarını yoğunlaştırdı

Burdur kampındaki hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Burdur kampındaki hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kamp hazırlıklarını Burdur'da sürdüren A. Denizlispor, sezona iddialı başlamak istiyor. Burdur kampındaki hazırlıklarını Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde sürdüren yeşil siyahlı ekip, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Güç depolayan Denizlispor, altyapıdaki takviyelerle hazırlık maçlarında adaptasyonu üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mesut Bakkal Denizlispor Burdur Spor Haberler

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