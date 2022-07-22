Denizlispor kamp çalışmalarını yoğunlaştırdı Burdur kampındaki hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Burdur kampındaki hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kamp hazırlıklarını Burdur'da sürdüren A. Denizlispor, sezona iddialı başlamak istiyor. Burdur kampındaki hazırlıklarını Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde sürdüren yeşil siyahlı ekip, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Güç depolayan Denizlispor, altyapıdaki takviyelerle hazırlık maçlarında adaptasyonu üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / Spor Mesut Bakkal Denizlispor Burdur Spor Haberler

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