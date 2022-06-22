Denizlispor kaleci Hüseyin ile yeniden anlaştı DENİZLİ (İHA) – A. Denizlispor, sözleşmesi sona eren kalecisi Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaştı. DENİZLİ (İHA) – A. Denizlispor, sözleşmesi sona eren kalecisi Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaştı. A. Denizlispor Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. İç transfer görüşmeleri çerçevesince, sözleşmesi sona eren kaleci Hüseyin Altıntaş ile anlaşmaya varan Denizlispor yönetimi, başarılı kaleci ile 1 yıllık daha sözleşme yeniledi. Denizlispor'un tecrübeli file bekçisi Hüseyin Altıntaş, Kulüp Başkanı Mehmet Uz'la yaptığı görüşmenin ardından resmi mukaveleye imza attı. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / Spor Hüseyin Altıntaş Denizlispor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Denizlispor kaleci Hüseyin ile yeniden anlaştı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.