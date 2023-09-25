Denizlispor-İstanbulspor Maçı 2-2 Berabere Sonuçlandı

TFF U17 Elit B Ligi 2. Grup 4. haftasında Servergazi Stadı'nda oynanan Denizlispor- İstanbulspor maçı 2-2 beraberlikle sona erdi.

U17 Elit B ligi 2. Grup 4. haftasında evinde grup lideri İstanbulspor ile karşılaşan Denizlispor, maçın 1. dakikasında Hüseyin Haktan Uğurlu'nun attığı mükemmel gol ile 1-0 öne geçtiği karşılaşmada, misafir takımdan Yağız Efe Tan'ın 14. dakikada attığı gole engel olamayınca karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan genç horozlar, maçın 62. dakikasında Erdem Ege Alkaya'nın attığı golle 1-2 yenik duruma düştü. Baskısını artıran genç horozlar, 85. dakikada Doruk Özsaraç'ın attığı kafa golü ile beraberliği yakaladı. İlerleyen dakikalarda baskısını artıran yeşil siyahlılar, girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince maç 2-2'lik sonuçla sona erdi. Bu sonuçla Denizlispor puanını 4'e çıkarırken grup lideri İstanbulspor 10 puana yükseldi.

"Bireysel hatalar olacak"

Karşılaşmayı değerlendiren Denizlispor U17 takımı teknik sorumlusu Hüseyin Ateş, genel anlamda oynanan oyundan memnun olduğunu ancak istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Mücadele olarak iyi mücadele oldu. Çocuklar sahada ellerinden geleni yaptılar. Oyun olarak istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadık ama ulaşacağız. Bireysel hata çok yapıyorduk. Bu maçta da yaptık. Olsun sıkıntı yok. Bireysel hatalar olacak. Futbol zaten bireysel hatalar sporu. Ama bir an önce o hataları telafi etmek önemli. Çocuklar da onu telafi etmek için ellerinden geleni yaptılar. Mücadeleyi bırakmadılar. 2-1 mağlubiyetten 2-2 beraberliği yakaladılar. Mücadele iyiydi. Çocukların hepsini mücadelelerinden dolayı, istediğim oyunu oynama istek ve çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Güzel maç oldu" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ