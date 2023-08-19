Denizlispor, Emre Sağlık ile sözleşme yeniledi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Denizlispor, sağ bek Emre Sağlık ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Mehmet Uz'un da katıldığı törenle yapılan anlaşma duyuruldu.

DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Denizlispor, kaptanı sol bek Gökhan Süzen'in ardından sağ beki Emre Sağlık'la da anlaşma sağladı. Sözleşmesi sona 25 yaşındaki Emre ile 1 yıllık mukavele yapıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, sözleşmesi sona eren Emre Sağlık'la yeniden anlaştı. Emre Sağlık, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kulüp başkanımız Mehmet Uz'un da katıldığı törenle 1 yıllık sözleşmeye imza attı" denildi.