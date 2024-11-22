Üye Girişi
Haberler

Denizlispor, Edirnespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Denizlispor, Edirnespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Denizlispor, 12. hafta maçında Edirnespor ile karşılaşmak için hazırlıklarına devam ediyor. Takım, U19 ile yaptığı antrenmanda rakibini 2-1 mağlup etti.

1 kazandı.

TFF 3. Lig 4. Grupta oynadığı 11 karşılaşmada elde ettiği 1 galibiyet, 4 beraber ve 6 mağlubiyetle topladığı 7 puanla 14'üncü sırada yer alan Denizlispor, hafta sonu deplasmanda 10 puanla 11. sırada yer alan Edirnespor ile karşı karşıya gelecek.

Denizlispor Profesyonel Futbol Takımı, ligin 12. haftasında oynayacağı Edirnespor maçı hazırlıklarına, kendi tesislerinde Denizlispor U19 takımıyla yaptığı antrenman maçıyla devam etti. Maç sonucu A Takımının 2 – 1'lik üstünlüğüyle sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor

Af geliyor! 400 bin kişinin tüm borçları silinecek

 İngiltere'den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız

İngiltere'den Rusya'ya tarihi rest: Bu gece sizinle savaşırız

 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu

4 ülke tutuklama emrini uygulayacağını resmen duyurdu
Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı

Narin Güran cinayetinde yeni delil bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

FATİH ALTALYLI KİMDİR? Fatih Altaylı kaç yaşında, nereli ve nerelerde çalıştı? İsmail Saymaz'a soruşturma mı açıldı? İsmail Saymaz'a neden soruşturma açıldı, ne yaptı? Selen Görgüzel kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel biyografisi! 22 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 22 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Akın kimdir? Halk Tv konuğu Ahmet Akın kaç yaşında, nereli? Ahmet Akın biyografisi! Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 24 Kasım ne sınavı var? GSS (Genel Sağlık Sigortası) prim borçları silinecek mi? 22 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! BİM'de hangi ürünler var? 22 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? TRT Spor yayın akışı 22 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Kayseri hava durumu | 23 Kasım Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.