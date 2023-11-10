Denizlispor'da kaptan Gökhan Süzen kadro dışı bırakıldı
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşan Denizlispor'da takım kaptanı Gökhan Süzen kadro dışı bırakıldı. Yönetim, tecrübeli futbolcunun kadro dışı bırakılma kararının teknik heyetin raporu doğrultusunda alındığını açıkladı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşan Denizlispor'da takım kaptanı Gökhan Süzen kadro dışı bırakıldı. Yönetim, tecrübeli futbolcunun kadro dışı bırakılma kararının teknik heyetin raporu doğrultusunda alındığını açıkladı. İlk kez 2018-2019 sezonunda transfer olduğu yeşil-siyahlılarda toplamda dördüncü sezonunu geçiren 36 yaşındaki sol bek bu sezon ligde 12 maçın 9'unda forma giydi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor