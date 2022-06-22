Denizlispor'da Hüseyin Altıntaş ile tekrar anlaşma sağlandı
AA - Sebahatdin Zeyrek - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 27 yaşındaki kalecisi Hüseyin Altıntaş ile yeni sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 27 yaşındaki kalecisi Hüseyin Altıntaş ile yeni sözleşme imzaladı.???????
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle Hüseyin Altıntaş'ın 1 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.??????????????
AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor