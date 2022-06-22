Denizlispor'da Hüseyin Altıntaş ile tekrar anlaşma sağlandı - Haberler

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Denizlispor'da Hüseyin Altıntaş ile tekrar anlaşma sağlandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Spor
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Denizlispor'da Hüseyin Altıntaş ile tekrar anlaşma sağlandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 27 yaşındaki kalecisi Hüseyin Altıntaş ile yeni sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 27 yaşındaki kalecisi Hüseyin Altıntaş ile yeni sözleşme imzaladı.???????

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Hüseyin Altıntaş ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle Hüseyin Altıntaş'ın 1 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.??????????????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor

Hüseyin Altıntaş Denizlispor Spor Haberler

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