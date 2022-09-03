Denizlispor'da 2 eksik
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A. Denizlispor, evinde ağırlayacağı Bandırmaspor maçında sakat olan Djedje ve Hakan Çinemre'den yararlanamayacak.
A. Denizlispor, evinde ağırlayacağı Bandırmaspor maçında sakat olan Djedje ve Hakan Çinemre'den yararlanamayacak.
Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında A. Denizlispor evinde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. 3 puan parolasıyla tüm hazırlıklarını sürdüren yeşil siyahlı ekip, Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde çalışmalarını da hızlandırmış durumda. Çekişmeli geçecek mücadele öncesi Denizlispor'da eksikler ise can sıkıyor. Ligde oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik alarak 1 puanı bulunan Horoz, önemli oyuncularından Djedje ve Hakan Çinemre'den sakat olduklarından dolayı müsabakada yararlanamayacak. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor