Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: 'Gerekirse kapı kapı dolaşacağız'

TFF 2'nci Lig'e düşen Denizlispor'un başkanı Mehmet Uz, kulübü bulunduğu yerden çıkarıp layık olduğu yere taşımak için çalıştıklarını ifade etti. Uz, tüm kesimlerin desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, 'Çıktığımız bu yoldan dönüş yok' dedi.

Yeşil-siyahlılarda hafta başında yapılan yönetim kurulu toplantısı ve yeni görev dağılımının ardından çalışmalar hızlandı. Denizlispor'un şehrin ortak ve en değerli markası olduğunu tekrarlayan kulüp başkanı Mehmet Uz, yeni sezon öncesi mali, idari ve sportif konularında çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

"ARMAYA SAHİP ÇIKMAK HERKESİN GÖREVİ"

"Bu armaya sahip çıkmak, bu şehrin havasını koklayan, suyunu içen, burada karnını doyuran hepimizin görevidir" diyen Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Yeni bir başlangıcın arefesindeyiz. Düşmek değil, düştükten sonra ayağa kalkabilmek önemli. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Denizli, her kesimin katkısı ve desteğiyle bunu rahatlıkla başarabilir. Haklı ve yapıcı eleştirilerin başımızın üstünde yeri var ve hep dikkate alıyoruz. Ancak kulübe hiçbir yararı olmayan, sadece yönetimi yıpratmaya yönelik söylemleri ciddiye almadık bundan sonra da almayacağız. İnşallah bu kötü günleri geride bırakmanın sevincini de birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.