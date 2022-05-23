Denizlispor'a Ömer Şişmanoğlu yetti - Haberler

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Denizlispor'a Ömer Şişmanoğlu yetti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor'a Ömer Şişmanoğlu yetti

Spor Toto 1'inci Lig'de teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal geldikten sonra yaptığı müthiş çıkışla kümede kalmayı başaran Altaş Denizlispor'u sezon boyunca Ömer Şişmanoğlu sırtladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal geldikten sonra yaptığı müthiş çıkışla kümede kalmayı başaran Altaş Denizlispor'u sezon boyunca Ömer Şişmanoğlu sırtladı. Yasak açıldıktan sonra sezon başında transfer döneminin sonunda takıma dahil olan 32 yaşındaki tecrübeli forvet, 26 maçta 13 golle ligi tamamladı. Ömer, birçok karşılaşmarda kritik gollerle takımını ipten aldı. Ömer Şişmanoğlu'ndan sonra takımın en skoreri 5 gol atan Kevin Mayi oldu. Kariyerinde Beşiktaş dahil Süper Lig'de yıllarca birçok kulüpte forma giyen yıldız futbolcunun sözleşmesi çıkış opsiyonlu olarak devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Ömer Şişmanoğlu, Mesut Bakkal, Denizlispor, Spor Toto, Spor, Haberler

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